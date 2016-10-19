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Ankara Valiliği DEAŞ mensubu teröristin kimliğini açıkladı

Ankara Valiliği, “Güvenlik güçleri tarafından saat 03.00 sularında yapılan operasyonda ölü ele geçirilen DEAŞ mensubu teröristin 1992 Adana doğumlu Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ahmet Balık olduğu tespit edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Ankara Valiliği DEAŞ mensubu teröristin kimliğini açıkladı

19 Ekim 2016 12:54

Ankara Valiliği, Eryaman’da canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu belirlenen ve sabah yapılan operasyon ile etkisiz hale getirilen DEAŞ mensubu teröristin kimliğini açıkladı. Ankara Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde güvenlik güçleri tarafından saat 03.00 sularında yapılan operasyonda ölü ele geçirilen DEAŞ mensubu teröristin 1992 Adana doğumlu Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ahmet Balık olduğu tespit edilmiştir” denildi. 

İlker Turak

Etiketler: Ankara Valiliği, DEAŞ


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