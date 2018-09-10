Ankara Valiliği: Şarbon vakasına ve bulgusuna rastlanmadı

Mamak ilçesinde şarbon hastalığı görüldüğü iddialarıyla ilgili bir açıklama yapan Valilik, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Mamak ilçesinde şarbon hastalığı çıktığına dair kaynağı belli olmayan iddiaların yer aldığına dikkat çekerek, "Yapılan incelemede, 09 Eylül 2018 tarihi itibariyle, Mamak ilçemizde herhangi bir şarbon vakasına ve bulgusuna rastlanmamıştır. Ayrıca yetkili birimlerimize bu yönde bir başvuru yapılmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, sağlık kurumları ile yapılan görüşmelerde, hastanelere şarbon şikayeti ile yapılan herhangi bir başvuru da bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Valilik, halkın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi ve yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalara göre hareket etmesi uyarısını yaptı.