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Ankara Valiliği selin bilançosunu açıkladı

Ankara Valiliği, gün boyunca yağan yoğun yağmur nedeniyle oluşan sel ve taşkınlarda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve il genelinde büyük çapta maddi hasarın meydana geldiğini açıkladı.

Ankara Valiliği selin bilançosunu açıkladı

30 Mayıs 2018 00:35

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Bala ilçesi Yöreli köyünde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle suya kapılan Naciye Çalışkan’ın hayatını kaybettiği bildirildi. Polatlı’nın Özyurt Mahallesi’nde bulunan 6 mevsimlik işçi çadırında mahsur kalan 35 tarım işçisinin kurtarıldığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında, Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde 51 iş yeri, konut, 9 araç, 3 yol ve alt geçidin zarar gördüğü, Polatlı ilçesi Adatoprakpınar, Sinanlı, Özyurt ve Türktaciri mahallelerinde ise tarımsal alanlarında hasar meydana geldiği bildirildi.  

 

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