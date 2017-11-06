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Ankara Valiliği: 'Trafikte gazilerimizi darp eden zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştır'

Ankara Valiliği, 4 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında trafikte iki gazi ve ailelerini darp eden zanlıların tutuklandığını açıkladı.

Ankara Valiliği: Trafikte gazilerimizi darp eden zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştır

06 Kasım 2017 23:47

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 4 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 18.00 sularında Ankara-Eskişehir karayolu üzerinde seyir halinde bulunan iki gazi ve ailelerinin bulunduğu aracın D.Ç., T.G. ve O.Y.’nin içinde bulunduğu araç tarafından sıkıştırılarak, sözlü tacize uğradıkları ve trafiğin sıkıştığı esnada araçlarından inen şüpheliler tarafından darp edildikleri hatırlatıldı. Olay yerinden uzaklaşarak bir akaryakıt istasyonuna sığınan gazilerin şüpheliler tarafından takip edilerek tekrar darp edildikleri ve kullandıkları araca zarar verildiği bildirildi. Olay yerinden kaçan D.Ç. ve O.Y.’nin şüpheli T.G.’yi Balgat’a bıraktıktan sonra E.K.’nın B.Ö. ve B.Y. isimli şahıslarla beraber kamera görüntülerini silmek amacıyla olayın yaşandığı akaryakıt istasyonuna tekrar geldiklerinde olay yerine gelen polis ekibi tarafından yakalandığı belirtilen açıklamada, “Şüpheliler O.Y., B.Y., B.Ö., E..K., T.G. ve D.Ç. hakkında yapılan soruşturma neticesinde D.Ç.’nin mala zarar verme ve taksirle yaralama suçlarından kaydı olduğu, diğer şahısların suç kayıtlarının olmadığı, ayrıca D.Ç.’nin de 1.93 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. O.Y., B.Y., B.Ö. ve E.K. Cumhuriyet Savcılığınca 05.11.2017 tarihinde serbest bırakılmış, T.G. ve D.Ç. ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmıştır” denildi.
Açıklamada, gazilere geçmiş olsun dilekleri iletilirken, yapılan çirkin saldırı da şiddetle kınandı. 

Caner Ünver
 

Etiketler: Ankara Valiliği

 

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