Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “10.10.2016 Pazartesi günü saat 10.04’te Ankara Tren Garı önünde AKA-DER, KALDIRAÇ, İşçi Gazetesi ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği başta olmak üzere sivil toplum örgütleri temsilcileri, siyasi partiler, sendikalar, patlamada ölen şahısların aileleri ve yakınları ile marjinal sol yapıların katılımıyla tren garı önünde meydana gelen patlamanın 1. yıl dönümü olması münasebetiyle anma etkinliği düzenleneceği şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Ancak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması kapsamında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesine ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesine göre başta Ankara Tren Garı önü ve yakın çevresi olmak üzere ilimiz genelinde 10.10.2016 tarihinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı, ancak düzenlenecek etkinliklerle ilgili olarak sivil toplum kuruluşları tarafından sembolik olarak oluşturulacak bir grubun anma etkinliği düzenlemesine Ankara Valiliği’nin 07.10.2016 tarih ve 58604142.6738.12470-26543- 2016 sayılı olurları ile izin verilmiştir. Söz konusu anma etkinliği ile ilgili olarak alınacak emniyet tedbirleri çerçevesinde 10.10.2016 Pazartesi günü saat 07.30’dan itibaren anma etkinliği sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası ile giriş ve çıkışları), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları/Gar Kavşağı alt geçidi dahil) araç trafiğine kapatılacaktır. Bu güzergahları kullanacak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için yapılan uyarıları dikkate almaları yararlarına olacaktır” denildi.

Musa Erdoğan

ANKARA