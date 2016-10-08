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Ankara Valiliği'nden canlı bomba açıklaması

Ankara Valiliği, Haymana yolunda operasyon başlatan güvenlik güçlerinin 'teslim ol' yönündeki uyarılarına, bir süre sonra henüz müdahale gelmeden bir kadın bir erkek oldukları tahmin edilen iki teröristin kendilerini patlattığı belirterek, yapılan incelemede Bingöl nüfusuna kayıtlı Harun Aslan adına bir kimlik, 200 kilogram amonyum nitrat ve 2 kalıp plastik patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi.

Ankara Valiliğinden canlı bomba açıklaması

08 Ekim 2016 09:47

Ankara Valiliği’nden Haymana yolunda yapılan operasyon hakkında yapılan açıklamada, 7 Ekim 2016 Cuma günü Diyarbakır'dan gelen istihbarat ve çevredeki vatandaşların gördükleri şüpheli şahıslarla ilgili bildirimleri üzerine güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldığı belirtilerek, “ Bugün saat 06.00 sıralarında Ankara'ya 30 kilometre mesafede bir at çiftliğine operasyon başlatan güvenlik güçlerinin 'teslim ol' yönündeki uyarılarına, bir süre sonra henüz müdahale gelmeden bir kadın bir erkek oldukları tahmin edilen iki terörist kendilerini patlatmıştır. Yapılan incelemede Bingöl nüfusuna kayıtlı Harun Aslan adına bir kimlik, 200 kg amonyum nitrat ve 2 kalıp plastik patlayıcı ele geçirilmiştir. Duyarlı vatandaşlarımızın dikkati ile emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucunda muhtemel büyük bir faciadan dönülmüştür” denildi.

Etiketler: Ankara Valiliği, canlı bomba


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