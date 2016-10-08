Ankara Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne ve Müdürlüğümüze farklı tarihlerde yapılan 2 ayrı ihbar ile ilgili olarak 08.10.2016 günü İlimiz Gölbaşı ilçesi Haymana yolu 9. kilometre, Hacı Hasan Mahallesi'nde tarla içerisinde bulunan barakada şüpheli şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak başlatılan çalışmalarda, teslim ol çağrıları akabinde önceden hazırladıkları bombayı patlatmaları, sonrasında olay mahallinde yapılan ilk incelemelerde; Harun Aslan ve Mahide isimli şüpheliler adına tanzim edilmiş nüfus cüzdanı bulunmuş olup, yapılan parmak izi çalışmalarında Harun Aslan adına tanzim edilen kimlik bilgilerinin doğru olduğu tespit edilmiştir. Mahide Ataş isimli şüphelinin kimlik bilgilerinin doğruluğunun tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Uzmanlarca yapılan ilk değerlendirmelere göre yüksek miktarda patlayıcı yapımında da kullanılmakta olan Amonyum Nitrat ve C-4 patlayıcısı kullanıldığı, ayrıca olay yerinde yapılan incelemelerde patlamamış halde çevreye dağılan 5 Kalıp C-4 patlayıcı maddesi, 4 adet küçük piknik tüpü, çok sayıda pil ve ceset parçaları ele geçirilmiştir. Şahısların kalmış olduğu kulübe yerle bir olmuştur. Meydana gelen patlama olayında hayatını kaybeden örgüt mensuplarının ilimiz genelinde güvenlik güçlerine ait hizmet binaları ve görevlilerine, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara ve ilimiz genelinde yapılacak basın açıklaması, miting ve halkın toplu olarak bulunduğu yerlere ve etkinliklere yönelik olarak eylemlerde bulunacakları değerlendirilmektedir. Olay yerinde delil toplama ve diğer incelemeler tamamlanmış olup, soruşturmaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde devam edilmektedir."

Goncagül Özcan

