Ankara Valiliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından bir bilinç oluşturmuş, engellilerin topluma kazandırılmasında sosyal devlet ve yardımsever birey olmanın önemini pekiştirmiştir.

Engellilik konusu yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın güçlenmesini sağlayacaktır.

Ülkemizde de engelli vatandaşlarımızın; toplumsal hayatta etkin bir birey olarak yer alabilmesi, eğitimden sanata hatta spora kadar her türlü sosyal faaliyetlerden aktif bir şekilde faydalanması ile ilgili olarak gerekli düzenlemeler hızla hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede engelli vatandaşlarımız, hayatın her alanında kendilerine düne göre çok daha fazla yer bulma imkânına kavuşmuşlardır.

Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır.

Bu duygu ve düşüncelerle, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam getirmesini diliyorum.”

Musa Erdoğan