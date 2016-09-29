Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan ‘Emniyette Çıplak Arama ve Darp’ başlıklı haberin detayında, hacker grubu Redhack’a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu’nun avukatı tarafından müvekkilinin emniyette işkenceye maruz kaldığı iddialarına yer verildiği belirtilerek, “İddia konuları ile ilgili olarak yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Taylan Kulaçoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararına istinaden, 25 Eylül 2016’da İstanbul ilinde yakalanmış, aynı gün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Şahsın ilk yakalandığı İstanbul’da ve teslim edildiği Ankara’da alınan doktor raporlarında herhangi bir darp ve cebir izine rastlanılmamıştır. Ayrıca 26 Eylül 2016 günü şahıs gözaltında iken alınan ara raporda da herhangi bir darp ve cebir izine rastlanılmamıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının dosya hakkında verdiği kısıtlılık kararı ile soruşturmanın gizliliği açısından yakalanan şüphelilerin sadece müdafii ile görüşmesine izin verilmekte olup, söz konusu şahıs 27 Eylül 2016 tarihinde özel avukatı ile görüşme yapmıştır. Şahıs ile ilgili olarak basında çıkan haberlerin tamamen gerçekdışı ve hayal ürünü olduğu anlaşılmaktadır” denildi.

Onur Emre Durak

