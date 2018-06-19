Ankara Valiliğinden kapatılacak yollara ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, "Ziya Gökalp Caddesi (Mithatpaşa Caddesi kesişimi ile Kurtuluş kavşağı arası), Mahmut Esat Bozkurt Caddesi (Libya Caddesi kesişimi ile Kolej kavşağı arası), Aksu Caddesi (A. Adnan Saygun Caddesi kesişimi ile Kolej kavşağı arası), Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır” denildi.

Ayrıca, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı vurgulandı.