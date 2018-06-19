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Ankara Valiliğinden kapatılacak yollara ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, Salı günü Ankara’nın Kolej Meydanı’nda açık hava toplantısı yapılacağını ve etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Valiliğinden kapatılacak yollara ilişkin açıklama

19 Haziran 2018 10:05

Valilikten yapılan açıklamada, "Ziya Gökalp Caddesi (Mithatpaşa Caddesi kesişimi ile Kurtuluş kavşağı arası), Mahmut Esat Bozkurt Caddesi (Libya Caddesi kesişimi ile Kolej kavşağı arası), Aksu Caddesi (A. Adnan Saygun Caddesi kesişimi ile Kolej kavşağı arası), Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır” denildi. 

Ayrıca, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı vurgulandı.  

 

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