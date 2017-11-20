Ankara Valiliğinden kış lastiği uyarısı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi durumlarda trafik güvenliğinin olumsuz etkilendiği vurgulanarak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla araçlarda kış lastiği kullanılmasının temini açısından usul ve esaslara göre hareket edilmesinin uygun görüldüğü vurgulandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği’ne göre şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtların 1 Aralık 2017-1 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanmalarının zorunlu olduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerinin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gerekmektedir. Kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecektir. Trafik idari para cezası karar tutanağının tebliği işletene yapılacağından, lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerini temin etmek amacıyla araç sürücüsüne güzergâh ve yerleşim yeri bilgilerini de içeren izin belgesi verilecektir. Ayrıca izin verilen yerleşim yerinin adı trafik idari para cezası karar tutanağında da belirtilecektir."

Valiliğin 14.11.2017 tarih ve 179 sayılı kararı uyarınca Ankara sınırları içerisinde faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ticari araçlarda da 1 Aralık 2017-1 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu olduğu vurgulanarak, "Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesinde belirlenen para cezası uygulanacaktır. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, trafik ekipleri ve belediyeler tarafından gerekli denetimler yapılacak; kurallara ve alınan kararlara aykırılıkların tespiti halinde yasal işlem uygulanacaktır" ifadesi kullanıldı.