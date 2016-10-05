Ankara Valiliği, 2010 KPSS soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve iki aylık bebeği olan Hatice Ablak hakkında bazı basın ve yayın organlarında yer alan ‘iki aylık bebek ve annesinin gözaltı suretiyle mağdur edildiği’ yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın ve yayın organlarında yer alan, iki aylık bebek ve annesinin gözaltı sebebiyle ayrı tutularak mağdur edildiği ile ilgili haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2010 yılı KPSS sınavlarındaki usulsüzlük hakkında yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Hatice Ablak, 30.09.2016 tarihinde gözaltına alınmıştır. Hatice Ablak’ın iki aylık bebeğini yakınları tarafından gözaltı birimine getirilmesi suretiyle günde üç kez emzirmesine imkan sağlanmaktadır. İhtiyaç durumunda bu konuda ilave tedbirler de alınmaktadır. Bebek emzirme işleminin nezarethane dışında ayrı bir odada hijyen ve mahremiyet kuralları dikkate alınarak yapılması sağlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”