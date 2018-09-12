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Ankara Valiliği'nden şarbon iddialarına yalanlama

Ankara Valiliği'nden şarbon iddialarına yalanlama
Ankara Valiliği'nden şarbon iddialarına yalanlama

Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde birtakım kişilerden şarbon şüphesiyle kan örneği alınarak inceleme için Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Mamak ilçesinde birtakım kişilerden şarbon şüphesiyle kan örneği alınarak inceleme için Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildiğine dair iddiaların yer aldığı belirtilerek, “12 Eylül 2018 tarihi itibariyle, Mamak ilçesinde şarbon şüphesiyle ilgili olarak yapılmış bir ihbar ve şarbon tetkiki amacıyla vatandaşlardan kan örneği alınmamıştır. Aynı iddialarla ilgili olarak 10 Eylül 2018 tarihli Valilik açıklamasında, Mamak İlçesinde herhangi bir şarbon vakasına ve sağlık kurumlarına şarbon şüphesiyle yapılmış bir başvurunun olmadığı açıklanmıştı” denildi. 

Açıklamada, vatandaşların, bu tür asılsız ve maksatlı iddialara itibar etmemesi ve yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasının faydalı olacağı aktarıldı.

Caner Ünver

 

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