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Ankara Valiliğinden silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, Mamak’ta bir kahvehanede silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Valilik olayın uyuşturucu bağlantılı kişisel husumetten kaynaklandığını belirterek çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ankara Valiliğinden silahlı saldırıya ilişkin açıklama

02 Ocak 2018 20:05

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “2.01.2018 günü saat 00.30 sularında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana gelen ‘kasten öldürme, yaralama ve mala zarar verme’ olayında Ü. A. isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

Olayla ilgili yapılan ilk araştırma ve incelemeler sonucunda, olayın uyuşturucu bağlantılı kişisel husumetten kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Kimliği belirsiz saldırganların Ü.A.’yı doğrudan hedef alarak ateş ettiği, bu esnada kahvehanede bulunan iki kişi ile kahvehane dışında bulunan bir kişinin yaralandığı anlaşılmıştır. Faillerin kimliklerinin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi. 

Musa Erdoğan
 

Etiketler: Ankara Valiliği

 

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