Ankara Valiliğinden siyasi parti binalarına ateş edildiği haberleriyle ilgili açıklama

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları ve medya kuruluşlarında, Toros Sokak üzerinde konuşlu bulunan Vatan Partisi Genel Merkezine ve Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanlığına 4 Eylül Salı günü saat 14.00 sularında ateş edildiği yönünde haberler olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Sözkonusu olay basit bir asayiş olayı olup siyasi bir yönü bulunmamaktadır. Olayın faili olan 3 kişi kullanmış oldukları pompalı tüfek ile birlikte yakalanmış olup başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Olayın faili şahıslar alınan ilk ifadelerinde, Toros Sokak üzerinde bulunan bir iş yeri sahibi ile aralarında bulunan anlaşmazlıktan dolayı şahsın iş yerine zarar vermek amacıyla eylemi yaptıklarını ifade etmişlerdir. Olayda herhangi yaralı veya maddi hasar bulunmamaktadır” denildi.

Musa Erdoğan

