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Ankara Valiliği’nden T.C. kimlik kartları ile ilgili açıklama

Ankara Valiliği, T.C. kimlik kartlarının dağıtımının yıl sonu itibariyle son bulacağı, kart bedelinin fahiş oranda artacağı haberlerinin asılsız olduğunu, tüm Türkiye’de nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesinin hedeflendiğini duyurdu.

Ankara Valiliğinden T.C. kimlik kartları ile ilgili açıklama

22 Aralık 2017 21:22

Ankara Valiliği, T.C. kimlik kartları ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına ilişkin yasal düzenleme 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle ülke genelinde kimlik kartı başvuruları alınmaya başlanmıştır. Son zamanlarda basın yayın organları ile sosyal medyadan yayılan kimlik kartlarının dağıtımının yıl sonu itibariyle son bulacağı, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı gibi asılsız haberler ve söylemler nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluklar, izdihama yol açmaktadır.

Kimlik kartları bedelleri 2018 yılı itibariyle ‘Değerli Kâğıtlar’ değerleme oranlarıyla güncellenecek ve bu oran, asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmayacaktır. Tüm Türkiye’de nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir. Ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır, mevcut nüfus cüzdanları süresiz olarak geçerlidir. Vatandaşların bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir” denildi. 

Musa Erdoğan

Etiketler: Ankara Valiliği, T.C. kimlik kartları

 

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