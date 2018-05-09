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Ankara Valisi açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor

Ankara Valisi Ercan Topaca, Keçiören'de yaşanan sel felaketinde zarar görenlere ödemelerin başladığını belirterek, "725 bin liralık ödemeyi bugün akşama kadar zarar gören konut ve iş yeri sahiplerine yapmış olacağız. Ayrıca 19 araç sahibine de 81 bin lira ödeme yapacağız" dedi.

Ankara Valisi açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor

09 Mayıs 2018 15:57

Keçiören Kaymakamlığında basın toplantısı düzenleyen Vali Topaca, Keçiören'de geçen Pazar günü kuvvetli yağış sonucunda toplamda 24 iş yeri, 60 konut, bir de binalardaki ortak kullanım alanları olmak üzere 103 bağımsız bölümde maddi hasar oluştuğunu belirterek, "Herhangi bir can kaybının olmaması bu işin sevindirici yönüdür" ifadesini kullandı. Oluşturdukları 7 komisyonun binalarda ve iş yerlerindeki hasar tespitini yaptığını vurgulayan Topaca, Keçiören'de 23 aracın zarar gördüğünü, bu araçlardan kaskosu olmayan 19 araçta hasar tespitinin yapıldığını söyledi. Konutlarla ilgili zararların karşılanması için ödemelere bugün saat 13.00'ten itibaren başlanıldığını ifade eden Vali Topaca, şunları dedi: 

"725 bin liralık ödemeyi bugün akşama kadar zarar gören konut ve iş yeri sahiplerine yapmış olacağız. Ayrıca 19 araç sahibine de 81 bin lira ödeme yapacağız. Yapılan yardımlar sadece bunlarla sınırlı değil. Belediye Başkanımız ilk andan itibaren olaya müdahale etti. Belediyemizin de 500 bin liranın üzerinde afetzedelere yardımı olacak." 

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Topaca, kendisinin adının kullanılarak bazı kişilerin dolandırılması ile ilgili, "Bu işi yapanları takip ediyoruz. Benim ismini kullanarak Ankara'daki bazı iş adamlarını arayan kişilerle ilgili tespitleri yaptırıyoruz. Ankara dışından genelde sahte isimler üzerine alınmış numaralarla bunu yapıyorlar" cevabını verdi.  

Burak Altun

Etiketler: Ercan Topaca, keçiören

 

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