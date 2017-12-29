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Ankara Valisi Topaca, yılbaşı önlemlerini açıkladı

Ankara Valisi Ercan Topaca, yılbaşı gecesi Ankara genelinde toplam 7 bin 344 polis 2400 jandarma olmam üzere Ankara genelinde 9744 personel görev alacağını açıkladı.

Ankara Valisi Topaca, yılbaşı önlemlerini açıkladı

29 Aralık 2017 11:46

Yılbaşında alınacak önlemlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Vali Topaca, 30'undan itibaren kuracakları kriz merkezi yoluyla yılbaşı ile ilgili bütün olayları kriz merkezinden koordine edileceğini vurgulayarak, "Kutlamaların sağlıklı yürütülmesi için bazı caddelere girişler kontrollü yapılacak. Kızılay'a akşam saat 20.00'den itibaren bütün girişleri kapatacağız. Vatandaşlarımızın orada yılbaşı işe ilgili kutlamalarını güvenli yapacağız. Herkes aranacak. Bazı cadde ve sokaklarla ilgili de kontrollü giriş yapacağız. Bahçelievler 7. Caddeye araç girişi olmayacak. Aynı uygulama Tunalı Hilmi, Bestekar, Filistin Caddesi ve Tunus Caddesinin bir kısmı araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca eğlence mekanlarında da bizim polisimiz ilave güvenlik tedbirleri alacak. Ayrıca Ankara'ya girişlerde arama noktaları oluşturacak. 26 alışveriş merkezide de özel güvenlik personellerine ilave olarak bizim polis arkadaşlarımız da görevli olacak" ifadesini kullandı.

Vali Topaca, yılbaşı gecesi toplam 7 bin 44 polis 2 bin 400 jandarma olmam üzere Ankara genelinde 9 bin 744 personelin görev alacağını söyledi.  

İbrahim Berat Yılmaz - Abdullah Sarica

Etiketler: Ercan Topaca, yılbaşı önlemleri

 

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