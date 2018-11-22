Ankara ve İstanbul adayları belli oldu

Hafta sonu gerçekleştirilen temayüllerden çıkan sonuçları masaya yatıran AK Parti yönetimi, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu birçok ilde aday tespitlerini tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün, bazı adayların Cumartesi günü açıklanacağını dile getirmişti. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan'ın başkanlığında dün sabaha kadar süren toplantılarda başta büyükşehirler olmak üzere 60 civarındaki ilin adayı belirlendi. Bunlar arasında yer alan Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının hafta sonu açıklanacak iller arasında yer alabileceği belirtiliyor. İstanbul'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'da Mehmet Özhaseki'nin aday olarak açıklanmasına kesin gözüyle bakılırken İzmir için ismi konuşulan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ‘Siyasete soğuk' bakması sebebiyle ibrenin eski bakanlardan Nihat Zeybekci'ye döndüğü belirtiliyor. İzmir için kulislerde il başkanı ve eski milletvekili Aydın Şengül'ün de adı geçiyor. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Menderes Türel olduğunu duyurdu. AK Parti kulislerinde aralarında Konya, Denizli, Kastamonu, Amasya, Çankırı, Gümüşhane, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Antalya'nın da bulunduğu çok sayıda ilin adayının açıklanması beklentisi oluştu. Öte yandan, eski bakan Faruk Özlü'nün Düzce'den aday gösterileceği belirtiliyor. Özlü'nün adaylığı kulislerde ‘kesin' olarak görülürken, AK Parti kurmayları, “Şu anda Düzce'nin ilçeleri ile ilgili çalışmayı da Özlü yürütüyor” dedi.

“SÖYLEMEK DOĞRU OLMAZ”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, belediye başkan adaylarının büyük bölümünün belirlendiğini ifade ederek “Adayların tespiti meselesinde büyük mesafe alındı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere adaylar belli oldu. Siyasi etik gereği bizim bunu söylememiz, kulislere sızdırmamız doğru olmaz. Bunun nasıl, ne zaman ilan edileceği genel başkanımızın takdirindedir. Bu hafta sonu ilan edilebilir” diye konuştu. İllerle ilgili çalışmasını büyük oranda tamamlayan AK Parti yönetimi, hafta başından itibaren de ilçelerle ilgili mesai yapmaya başladı. Bölge koordinatörleri, il başkanları ve il milletvekilleri ile yapılan toplantılarda, ilçelerde gösterilecek belediye başkanı adayları tespit edildi. Bu adaylarla ilgili raporların da Cumhurbaşkanı'na sunulduğu öğrenildi.

TANITIM TOPLANTISI ARALIKTA

Adayların tamamının Aralık sonuna kadar belirlenmesini hedefleyen AK Parti yönetimi, bir yandan da Ankara Spor Salonunda tüm adayların katılacağı tanıtım toplantısına hazırlanıyor. Bu toplantıya 81 ilin adayın yanı sıra ilçe ve belde adayları davet edilecek. Toplantıda, mahallî seçimlere yönelik hazırlanan manifesto da açıklanacak.