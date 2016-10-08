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Ankara’da 10 Ekim’de toplantı ve yürüyüş yapılması yasaklandı

Ankara Garı önünde meydana gelen patlamanın birinci yılı olması nedeniyle, 10 Ekim’de başta gar ve yakın çevresi olmak üzere Ankara genelinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılması yasaklandı. Ankara’da, sadece sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulacak sembolik bir grubun anma etkinliği yapmasına izin verilecek.

Ankarada 10 Ekimde toplantı ve yürüyüş yapılması yasaklandı

08 Ekim 2016 07:06

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde yaşanan patlamanın birinci yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla anma etkinliği düzenleneceğine ilişkin bilgilerin sosyal medya üzerinden elde edilmiştir. Ayrıca; Ankara Barosu Başkanlığı organizesinde 7 kişilik düzenleme kurulu tarafından, 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 09.00’da ’10 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen bombalı intihar saldırısının yıldönümü’ olması münasebetiyle Ankara Barosu otoparkında toplanılarak Ankara Tren Garı’na kadar yürüyüş düzenlenmek istenildiği İl Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’nün 07 Ekim 2016 tarih ve 39341 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak; Bu nedenle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C Maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması kapsamında,ü 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesine ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesine göre başta Ankara Tren Garı ve yakın çevresi olmak üzere İlimiz genelinde 10 Ekim 2016 tarihinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması, Ancak; düzenlenecek etkinlikler ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşları tarafından sembolik olarak oluşturulacak bir grubun anma etkinliği düzenlemesine Valilik Makamının 07 Ekim 2016 tarih ve 26543 sayılı olurları ile izin verilmiştir”


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