Ankara Valiliği, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları tespit edilen değişik rütbelerde 16 jandarma personelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, gözaltı işlemleri tamamlanan 16 şüphelinin Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Savcılığına sevk edildiği, 2 şüphelinin “denetimli serbestlik” kapsamında serbest bırakıldığı, diğer 14 şüphelinin de tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği belirtildi.