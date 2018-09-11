Ankara'da 18 mahallede su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?



Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ tarafından yürütülen Kızılay-Akay Kavşağı içme suyu ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları kapsamında Çankaya ilçesinde 18 mahallede su kesintisi yapılacak.

Kızılay-Akay Kavşağı’nda yenileme çalışmaları devam eden 2x2 bin milimetrelik yağmur suyu ile bin 600 milimetrelik atık su borularının çakıştığı bin milimetrelik çelik içme suyu borusunun deplase çalışması nedeniyle, 12 Eylül Çarşamba günü saat 06.00’dan 13 Eylül Perşembe günü saat 12.00’ye kadar su kesintisi uygulanacak mahalleler ise Bahçelievler Mahallesi’nin bir kısmı (Bahriye Üçok Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi arasında kalan sokak ve caddeler), Emek Mahallesi’nin bir kısmı (Bosna-Hersek Caddesi ile Bişkek Caddesi arasında kalan sokak ve caddeler), Maltepe Mahallesi’nin bir kısmı (Gençlik Caddesi ile Necatibey Caddesi arasında kalan sokak ve caddeler), Nasuh Akar Mahallesi, Kızılırmak Mahallesi’nin bir kısmı (Mevlana Bulvarı ile Ufuk Üniversitesi Caddesi arası), Yücetepe Mahallesi, Devlet Mahallesi (Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının bulunduğu kısım), Namık Kemal Mahallesi, Kültür Mahallesi, Kızılay Mahallesi’nin bir kısmı (Meşrutiyet Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan sokak ve caddeler), Kocatepe Mahallesi, Beştepeler Mahallesi, Meşrutiyet Mahallesi, Tınaztepe Mahallesi’nin bir kısmı, Şenyuva Mahallesi, Topraklık Mahallesi’nin bir kısmı (İncesu Caddesi ile Kıbrıs Caddesi arasında kalan sokak ve caddeler), Mimar Sinan Mahallesi’nin bir kısmı, Seyran Mahallesi olarak belirlendi.