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Ankara'da 2018'in ilk bebeği dünyaya geldi

Başkent Ankara'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

Ankarada 2018in ilk bebeği dünyaya geldi

01 Ocak 2018 02:57

Ankara'da 2018 yılının ilk bebeği Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya geldi. Asuman ve Yunus Uzuncakara çiftinin 3'üncü çocukları 3 kilogram 540 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Mutlu çifti, ilk tebrik edenler ise hastane çalışanları ve Başhekim Prof. Dr. Yaprak Üstün oldu. Bebeğin gayet sağlıklı olduğunu kaydeden Üstün, vatana millete hayırlı bir evlat olması temennisinde bulundu.
Duygulu anne, bebeğini kucağına alarak sevincini paylaştı. Bebeğin ismine çiftin 11 yaşındaki kızları Sıla ve 7 yaşındaki oğulları Ahmet Kayra karar vererek, ismini Alperen Kaan koydu. 

Yağmur Yıldız - Nurullah Geylani
 

Etiketler: bebek

 

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