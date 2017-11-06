Ankara'da '5. Zeka ve Yetenek Kongresi'

Zeka ve yetenek kavramları kapsamdaki güncel tartışmaları ilgili kişilere ulaştıran, hem yerel hem global ölçekte en iyi uygulama örneklerini katılımcılarla buluşturan 5. Zeka ve Yetenek Kongresi’nin ana sponsorlarından biri Uğur Okulları oldu. Türkiye Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi işbirliği ile 4-5 Kasım tarihlerinde ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kongrede konunun uzmanları, öne çıkan kanaat önderleri ve Türkiye’nin dört bir yanından eğitimciler ve aileler bir araya geldi.

Eğitim alanının tüm aktörlerini yakından ilgilendiren ve güncelliğini her dönem koruyan; sosyal iletişimin zeka ve yetenekle ilişkisi, beynin yapısı, üstün zekalı çocukların eğitiminde izlenmesi gereken yollar ve daha pek çok konu kongrede tartışıldı. Vizyoner bakış açısına sahip, yenilikçi ve 21. yüzyıl becerileri ile donanmış bireyler yetiştiren Uğur Okulları, 5. Zeka ve Yetenek Kongresi’nin ana sponsorları arasında yer aldı. Yetenek gelişimi, sanat, spor gibi alanlara desteğini sürdüren Uğur Okulları, öğrencilerinin tüm gelişim süreçlerini de yakından takip ediyor. Okul öncesi müfredatında yer alan ‘erkenSTEM’ eğitim yaklaşımı ile 4 ile 10 yaş arasındaki öğrencilerin üreten, sorgulayan, analitik düşünen, öğrenen ve ezbercilikten uzak nesiller olarak yetişmesini sağlıyor.

Kongre ile ilgili bilgi veren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Türkiye Zeka Vakfı tarafından, 5’incisi düzenlenen ‘Zeka ve Yetenek Kongresi’ ülkemizdeki ilgili akademisyenler, eğitimci ve ebeveynlerin zeka ve yetenek ile ilgili 2 gün boyunca tartışmalar yaptıkları, dünyadaki uygulamaları inceledikleri ve eğitimin bu perspektiften nasıl daha iyi hale getirilebilecek olduğunu tartıştığı bir kongre. Bizler de bu kongreyi destekliyoruz. Bin kişiden fazla katılımcı var. 2 gün boyunca çalışmalar, paneller, oturumlar ve atölye çalışmaları şeklinde devam edecek” dedi.

“erkenSTEM eğitim yaklaşımı ile öğrenciler, geleceğe dönük analitik düşünebilen bireyler oluyor”

STEM’in, dünyanın gelecekte ihtiyaç duyacağı bir eğitim yaklaşımı olduğunu vurgulayan Kulaberoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“STEM; mühendislik, teknoloji, bilim ve matematik alanlarında insanların daha okur yazar ve geleceğe dönük analitik düşünebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlayan bir yaklaşım. Biz Uğur Okulları olarak ‘erkenSTEM’ yani okul öncesi ve ilkokul boyutunda hem müfredatını hem yayınlarını genişlettik. erkenSTEM ve STEM eğitimi öğrencilerin, teknolojiden anlayabilen, daha oluşturucu düşünebilen ve geleceğe dönük teknoloji üretebilen bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Gelecekte insanların, devletlerin stratejik konularını bilgi ve iyi eğitimli insanlar oluşturacak. Bu nedenle de STEM eğitimi gibi yenilikçi yaklaşımların okullarımızda daha çok yer alması gerekiyor.”

“Velilerin, çocuklarını bu sisteme yönlendirmelerini tavsiye ediyorum”

‘erkenSTEM’ ile ilgili velilere ve öğrencilere seslenen Kulaberoğlu, “Öğrencilerimiz, bu alanda kendilerine imkan versinler. İlla atölyelerde olması gerekmiyor, doğal ortamlarda da STEM eğitimi alanında bireyin kendini geliştirilebilecek olduğu imkanlar var. Velilerin, çocuklarını bu sisteme yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Çocukların da akademik çalışmalarının dışındaki zamanlarını bu tür aktivitelere doldurmalarını kesinlikle öneriyorum” ifadelerini kullandı.

Kongrede ikinci gün ise BAUSTEM erkenSTEM Program Sorumlusu Dr. Canan Mesutoğlu ve Uğur Okulları erkenSTEM Bölüm Başkanı Beril Evinç “erkenSTEM: Okul Öncesi ve İlkokul Kademesinde STEM Uygulamaları” konusu ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Çocukların nasıl öğrendiği, etkin öğrenme ve zeka gelişiminde STEM ve erkenSTEM yaklaşımlarının önemi ve bu yaklaşımların kazanımları konularına değindiler.

Kongre kapsamında, erkenSTEM eğitim yaklaşımını katılımcıların deneyimlemesi amacıyla “erkenSTEM Eğitim Atölyeleri” de gerçekleştirildi. erkenSTEM eğitim yaklaşımının 4 temasından biri olan “Yeşil Dünyamız” teması kapsamında atölyeler gerçekleştirildi. Katılımcılardan, onlara verilen “Bilgi Temelli Hayat Problemi”ni çözmeleri istenerek, erkenSTEM kazanımlarını deneyim etmeleri sağlandı.

Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun