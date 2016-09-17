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Ankara’da 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Başkent’te bayram dönüşü oluşan trafik yoğunluğu kazaları da beraberinde getirdi. Bir hafriyat kamyonu ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Ankarada 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

17 Eylül 2016 18:45

Ankara’nın giriş ve çıkışlarında Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Pazar günü sona erecek olan 9 günlük bayram tatilinden dönüşü son güne bırakmak istemeyen tatilciler, bugünden yola koyuldu. Özellikle Ankara’nın Samsun yolu girişinde oluşan araç yoğunluğu trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Çok sayıda zincirleme kazaların yaşandığı yolda trafik polisleri yoğun mesai harcıyor. Trafik yoğunluğu ve yaşanan kazaları kontrol amaçlı yapılan çalışmalara bir polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı Samsun yolu üzerinde iddiaya göre, bir hafriyat kamyonunun önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Hafriyat kamyonu ve 6 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aynı yolda ölü ya da yaralının olmadığı birçok maddi hasarlı kaza da meydana geldi.

Kaza yapan bir sürücü, kendilerinin kaza yaptığını belirterek, başkalarının yapmamaları için daha dikkatli olmaları yönünde diğer sürücülere tavsiyelerde bulundu.

Etiketler: araç, kaza


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