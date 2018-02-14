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Ankara'da 8 cadde ve sokağın ismi değişti

Nevzat Tandoğan caddesinin adı Zeytin Dalı caddesi oldu. Gülen ismi taşıyan 7 cadde ve sokağın ismi de değişti.

Ankarada 8 cadde ve sokağın ismi değişti

14 Şubat 2018 18:10

İŞTE ADI DEĞİŞEN 7 CADDE VE SOKAK

Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan kararla Gülen adını taşıyan 7 sokak ve caddenin yeni adları şöyle oldu:

Çubuk Esenboğa Merkez Mahallesi’ndeki sokağa Vatan,

Elmadağ Yenimahalle’deki sokağa Hilal,

Kahramankazan Kayı Mahallesi’ndeki sokağa Alsancak,

Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki sokağa Anayurt,

Keçiören Karşıyaka Mahallesi’ndeki caddeye Kayı,

Pursaklar Sirkeli Yeşilova Mahallesi’ndeki sokağa Diriliş,

Pursaklar Saray Cumhuriyet Mahallesi’ndeki sokağa Bayrak ismi verildi. 

 

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