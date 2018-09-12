İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da 8 gözaltı kararı

Ankara'da 8 gözaltı kararı
Ankara'da 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TKP/Kıvılcım Terör Örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı talimatı olan 1’i Avusturya vatandaşı toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TKP/Kıvılcım Terör Örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 şüpheli hakkında 12.09.2018 tarihinde gözaltı kararı verildi. Gözaltı talimatı olan 1'i Avusturya vatandaşı toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte.

Yakalanan şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyal ve örgüt ile iltisaklı doküman ve yayınların incelenmesi de sürüyor.

Ayrıca, şüphelilerin çocuk ve gençlere yönelik yaz okulu adı altındaki eğitim merkezi faaliyetlerinin içeriğinin de aynı kapsamda soruşturulduğu kaydedildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.