Ankara'da AVM'ler bayramın 1. günü kapalı olacak

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 13’üncü maddesi kapsamında alınan kararda, Ankara sınırlarında bulunan bütün alışveriş merkezlerinin sabah 10.00 ve akşam 22.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği belirtilerek, "Alışveriş merkezleri Ramazan ve Kurban Bayramı’nın 1’inci günü ile her yıl 1 Ocak gününde kapalı olacaktır. Açılış ve kapanış saatleri konusunda gerekli denetimler Ticaret İl Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılacaktır. Belirlenen çalışma saatlerine uymayan alışveriş merkezleri hakkında 6585 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır" denildi.