Diğer
Kategoriler

Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, 18 Mart Şehitler Günü anma etkinlikleri kapsamında bugün bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Ankarada bazı yollar trafiğe kapatılacak

17 Mart 2018 23:51

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitler Günü anma etkinlikleri ile ilgili olarak alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 18 Mart 2018 günü 07.00 ile 12.00 saatleri arasında, Anıtkabir çevresinde Akdeniz Caddesi’nin Gençlik Caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan bölümü, Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü, Spor Park Caddesi’nin tamamı, Anıt Caddesi’nin tamamının trafiğe kapatılacağı bildirildi. 

Cebeci Askeri Şehitliği çevresinde Şebeke Sokak’ın tamamı, Huri Sokak’ın Uslu Sokak ile Başarı Sokak arasında kalan bölümü, Uslu Sokak’ın Mamak Caddesi ile Alkış Sokak arasında kalan bölümünün, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.  

Caner Ünver
 

Etiketler: Ankara Valiliği

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç