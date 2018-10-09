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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak...

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak...
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak...

Ankara Tren Garı önünde meydana gelen bombalı saldırının üçüncü yılı anmaları kapsamında, bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Valiliği, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılacak anma etkinliği ve basın açıklaması nedeniyle bazı yolların trafiğe kapanacağını açıkladı.

Açıklamada, 10 Ekim 2015 tarihinde DEAŞ terör örgütünce düzenlenen terör saldırısının yıl dönümü olması münasebetiyle, saat 10.04'te Ankara Tren Garı önünde Halkevleri Derneği, EMEP, AKA-DER, siyasi partiler, sendikalar ve dernekler tarafından anma etkinliği ve basın açıklaması yapılacağı belirtilerek, "Ankara Tren Garı Meydanı'nda yapılacak etkinlikler nedeniyle saat 07.30'dan etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) ile Tren Garı Kavşağı yan varyantları, ayrıca etkinlik esnasında ihtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi (Gar Kavşağı-Ulaştırma Kavşağı arası) ile Talatpaşa Bulvarı (Gar Kavşağı-Opera Köprüsü arası) araç trafiğine kapatılacaktır" denildi. 

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları önerisinde bulunuldu.  

Caner Ünver 

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