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Ankara'da beklenen kar yağışı geldi!

Ankara’da günlerdir beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde geldi. Şehrin her yeri beyaz örtüyle kaplanırken, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı.

Ankarada beklenen kar yağışı geldi!

24 Aralık 2017 03:10
Ankara'da beklenen kar yağışı geldi! - Tıkla İzle


Gündüz şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde şehir merkezini de etkisi altına aldı. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, bazı yerlerde tipiye dönüştü.
Dikmen, İmrahor, Öveçler gibi yüksek rakımlı semtlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Karla kaplanan yollar, araçlarında kış lastiği olmayan sürücüler için adeta kabusa dönüştü. Araçlar yokuşları çıkmakta güçlük çekerken, pek çok yerde de trafik kazaları meydana geldi.
Her yeri beyaz örtüyle kaplanan Ankara’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karın tadını çıkarmak isteyen Ankaralılar, soluklarını Kuğulupark’ta aldı. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen sokaklara akın eden çocuklar, doyasıya eğlendi. 

Etiketler: ankara, kar yağışı

 

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