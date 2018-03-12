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Ankara’da belediye otoparkları 1 lira oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otoparkların bir saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 TL uygulamasına geçilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Ankarada belediye otoparkları 1 lira oldu

12 Mart 2018 18:45

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın imzasıyla Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan “Büyükşehir Belediyesine ait otoparklarda bir saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 TL” uygulamasına geçilmesi konusundaki Başkanlık yazısı, Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden kararla ilgili yapılan açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası Ankara Büyükşehir Belediyesine ait şirketler ile bunların iştiraklerine ait Ankara mücavir alan sınırları içinde bulunan, çalıştırılan veya kiraya verilen yol boyu otoparklar, açık otoparklar, çok katlı otoparklar ve kapalı tüm otoparklarda trafik akışını rahatlatmak, vatandaşlarımızı otopark alışkanlığına sevk etmek için tüm otoparklarda ücret tarifesinin bir saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 TL olarak uygulanacaktır” denildi.  

Musa Erdoğan
 

 

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