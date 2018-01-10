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Ankara'da boya imalathanesinde yangın paniği

Ankara’da sanayi sitesi içinde bulunan boya imalathanesinde çıkan yangın, büyük paniğin yaşanmasına neden oldu. İş yeri içinde mahsur kalan köpekler son anda kurtarıldı.

Ankarada boya imalathanesinde yangın paniği

10 Ocak 2018 07:06

Yangın, Ostim Sanayi Sitesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 1272. Sokak üzerinde bulunan boya imalathanesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Bir anda parlayan alevlerin içerideki yanıcı maddeleri tutuşturmasıyla yangın çıktı. Gürültüyle sarsılan sanayi bekçisi, imalathaneden dumanlar yükseldiğini gördü.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 katlı binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Vinç yardımıyla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, etrafa yayılan yoğun gaz kokusu nedeniyle vatandaşları, binadan uzak durmaları konusunda uyardı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Bekçi köpeği ve 4 yavrusu son anda kurtarıldı

Yapılan arama çalışması sonucunda, iş yerinin bekçi köpeği ve 4 yavrusu alevlerin arasından sağ olarak kurtarıldı. Son anda kurtarılan hayvanları aracının bagajına alan işyeri sahibi, hayvanları tedavi edilmek üzere veteriner hekime götürdü.

Polis ve itfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. 

Caner Ünver 

Etiketler: ankara, boya imalathanesi, yangın

 

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