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Ankara’da bugün bu yollara dikkat

Ankara Valiliği, Keçiören ilçesinde gerçekleştirilecek “Cumhur İttifakına Destek” konulu açık hava toplantısı nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Ankarada bugün bu yollara dikkat

15 Mayıs 2018 00:27

Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Keçiören Dutluk Meydanı’nda “Cumhur İttifakına Destek” konulu açık hava toplantısı düzenleneceği bildirildi. Toplantı nedeniyle saat 13.00’ten program sona erene kadar Dutluk Meydanı ile Gülbaba Caddesi’nin (1112. Sokak kesişimi ile Anavatan Caddesi kesişimi arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı aktarıldı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın araç trafiğine kapatılacak yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir” denildi. 

Caner Ünver 

 

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