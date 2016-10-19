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Ankara'da canlı bomba öldürüldü

Ankara’da camlı bomba eylemi hazırlığında olduğu belirtilen DEAŞ mensubu bir terörist yapılan operasyon sonucu ölü olarak ele geçirildi.

Ankarada canlı bomba öldürüldü

19 Ekim 2016 07:15
Ankara'da canlı bomba öldürüldü - Tıkla İzle

Olay, saat 03.00 sıralarında Etimesgut’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Eminiyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube ekipleri, Anıtkabir ve eski TBMM binası civarında görülen şüpheli bir kişiyi takibe aldı. Gerçekleştirilen adli ve fiziki takiplerin sonucunda şahsın DEAŞ ile bağlantılı olduğunu tespit eden ekipler, teröristin Ankara’da canlı bomba eylemi gerçekleştireceği bilgisine ulaştı.

Elde edilen bilgiler ışığında çalışma başlatan emniyet mensupları, Eryaman Mahallesi 47. Sokak'ta bulunan hücre evinin civarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Saat 03.00 sıralarında önceden tespit edilen binanın 9. katındaki daireye, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Polis ekiplerinin “teslim ol” çağrısına şahsın ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma sonucunda terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyonun ardından hücre evinde yapılan aramalarda canlı bomba eyleminde kullanılacağı tahmin edilen patlayıcı maddelere ulaşıldı.

Operasyon sonrası bölgeye gelen Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan operasyon hakkında bilgi aldı. DEAŞ mensubu olduğu belirtilen teröristin cenazesi savcının yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan 

Etiketler: ankara, canlı bomba


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