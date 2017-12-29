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Ankara'da DEAŞ'a operasyon düzenlendi

Ankara'da DEAŞ'a şafak operasyonu düzenlendi. Yabancı uyrukluların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar geliyor...

Ankarada DEAŞa operasyon düzenlendi

29 Aralık 2017 08:30
 

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