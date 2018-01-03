Diğer
Kategoriler

Ankara'da doğalgaz'dan 5 kişi zehirlendi

Ankara’da kombiden sızan karbonmonoksit gazından 5 kişi zehirlendi.

Ankarada doğalgazdan 5 kişi zehirlendi

03 Ocak 2018 08:21

Alınan bilgiye göre, olay Keçiören İncirli Mahallesi Yeşilay Sokak’ta meydana geldi. Kombiden sızan karbonmonoksit gazından rahatsızlanan Nevin T. ve Ali T. ile torunları Sinan Y, Oğuzhan Y. ve Nevin Y, 112 Acil Servis görevlilerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekipleri evde yaşayan aileyi baygın halde buldu. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ailenin etkilendiği karbonmonoksit gazından bir muhabbet kuşunun da telef olduğunu tespit etti. Başkent Doğalgaz ekipleri binada oturan diğer kişileri de uyandırarak tüm dairelerde karbonmonoksit gazı ölçümü yaptı. 


Musa Erdoğan

Etiketler: ankara, doğalgaz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç