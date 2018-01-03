Ankara'da doğalgaz'dan 5 kişi zehirlendi

Alınan bilgiye göre, olay Keçiören İncirli Mahallesi Yeşilay Sokak’ta meydana geldi. Kombiden sızan karbonmonoksit gazından rahatsızlanan Nevin T. ve Ali T. ile torunları Sinan Y, Oğuzhan Y. ve Nevin Y, 112 Acil Servis görevlilerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekipleri evde yaşayan aileyi baygın halde buldu. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ailenin etkilendiği karbonmonoksit gazından bir muhabbet kuşunun da telef olduğunu tespit etti. Başkent Doğalgaz ekipleri binada oturan diğer kişileri de uyandırarak tüm dairelerde karbonmonoksit gazı ölçümü yaptı.



Musa Erdoğan