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Ankara'da düğündeki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da geçen yıl akrabalarının düğününü basan gencin 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankarada düğündeki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

23 Şubat 2018 13:15
Ankara'da düğündeki katliamın görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz yıl 28 Ocak'ta Çankaya'daki bir düğün salonunda meydana gelen olayda Oğulcan A. (23), arkadaşı Altan A. (21) ve akrabası Caner A. (29) ile uzaktan akrabalarının sünnet düğününü basmıştı.

2 kişi hayatını kaybetmişti

Oğulcan A., salonun fuaye alanında husumetli olduğu Celal Altınışık (33) ve Soner Yıldız'ı (21) tabancayla vurarak öldürmüş, Erman Altınışık'ı ağır, düğün salonunda fotoğrafçılık yapan Serkan Tamgöç'ü de hafif yaralamıştı. Oğulcan A., daha sonra salona birlikte girdiği Altan A. ve kendilerini elinde tabancayla salon girişinde bekleyen Caner A. ile kaçmıştı. Olayın ardından yakalanan 3 şüpheli tutuklanmıştı. Şüpheliler hakkında kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından dava açıldı. Olaya dair düğün salonuna ait güvenlik kamera görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Salonda panik yaşandı

Görüntüler yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi. 

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık bir yıl süren davanın geçen haftaki celsesinde mütalaasını açıklayan savcı, her 3 sanık için de kasten adam öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 3'er kez müebbet hapis istedi. Mahkeme, savcının mütalaasına karşı sanık avukatlarının savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi. 

Seyid Fatih Poyraz
 

Etiketler: akraba, ankara, cinayet, düğün

 

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