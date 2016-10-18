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Ankara'da en üst düzey Musul alarmı!

Türkiye, Musul operasyonunun başlaması ile birlikte Irak sınırında güvenlik önlemlerini artırdı. TSK gelişmeleri 24 saat yakından izliyor.

Ankarada en üst düzey Musul alarmı!

18 Ekim 2016 08:25

Türkiye, Musul operasyonunun başlaması ile birlikte Irak sınırında güvenlik önlemlerini artırdı.

Özellikle Silopi’ye çok sayıda tank ve zırhlı araç sevki yapıldı. Olası bir göç ihtimaline karşı da Irak sınırında gereken önlemlerin alındığı bildirildi. Türk Silahlı kuvvetleri (TSK), Musul operasyonuyla ilgili gelişmeleri 24 saat aralıksız yakından izliyor.

500-600 kadar Türk askerinin olduğu, Fırtına obüsleri, Stinger uçaksavar füzeleri, tank ve diğer zırhlı araçların bulunduğu Başika Üssü’nde de en üst düzey alarm durumunun devam ettiği vurgulandı. Askeri kaynaklar, Musul operasyonunun başlamasından sonra hava taarruzları için İncirlik dahil hiçbir Türk üssünün kullanılmasına ilişkin talep gelmediğini, Türk hava unsurlarının operasyona destek vermediğini ve Başika’dan da destek için top veya diğer tür atışların yapılmadığını söylediler.

500 TÜRKMEN HAZIR

Türk yetkililer, Başika’da Türk askerinin eğittiği, “Ninova Bekçileri”nden yaklaşık 2 bin kişilik bir gücün Musul operasyonuna katıldığını belirtti.

Iraklı Türkmenler de operasyon destek vermeye hazır. Irak Türkmen Cephesi lideri Erşad Salihi Hürriyet’e, Bağdat yönetiminin dışlamasına rağmen Türkmenlerin 500 kişilik bir gücünün operasyona destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Uğur Ergan - Hürriyet gazetesi


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