Ankara’da etkili olan yağışlar barajları doldurmaya başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASKİ) verilerine göre, başkente su sağlayan 7 barajda doluluk oranı yüzde 30.10 olarak belirlendi. ASKİ'nin dijital sensörler ile anlık olarak yaptığı ölçüm raporlarına göre; 28 Mayıs 2017 tarihinde Ankara'daki barajlarda doluluk oranı 469 milyon 644 bin metreküp su ile yüzde 29.60 olarak ölçülürken bu yıl aynı tarihteki su oranı 477 milyon 590 bin metreküp su ile yüzde 30.10 olarak ölçüldü.

Başkentin en büyük barajı olan Çamlıdere Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 22.44 seviyesine inerken barajlar son günlerde yağan etkili yağmur ile dolmaya başladı. 112 milyon 300 bin metreküp su kapasitesi bulunan Eğrekkaya Barajı, 92 milyon 53 bin metreküp su kapasitesi bulunan Kurtboğazı Barajı, 80 milyon 835 bin metreküp su kapasitesi bulunan Kavşakkaya Barajı, 56 milyon metreküp su kapasitesi bulunan Akyar Barajı ve 22 milyon 445 bin metreküp Çubuk 2 Barajı son zamanlarda yoğun yağışlar ile yüzde 50’in üzerine çıkan doluluk oranına sahip barajlar arasında yer alıyor.

Şu an doluluk oranları yüzde 13.76 düzeyinde bulunan Elmadağ Kargalı'da su verme seviyelerinin altında bulunması nedeniyle Ankara'ya su verilemiyor.

Öte yandan, Kızılcahamam'da bulunan Kurtboğazı barajı ise en dolu baraj olarak görünüyor. 92 milyon 53 bin metreküp kapasiteli baraj yüzde 67.57 doluluk oranı ile Ankara'nın en dolu barajı konumunda yer alıyor.

Ömer Çetin - Cem Geçim