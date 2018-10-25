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Ankara'da feci kaza: 3 ölü

Ankara'da feci kaza: 3 ölü
Ankara'da feci kaza: 3 ölü

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Konya karayolu Bezirhane mevkiinde meydana geldi. Konya istikametine giden 06 FE 205 plakalı araç, yol ortasında aniden durdu. Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan 06 FH 2342 plakalı tır, arkadan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
 

Ayşe Üngör
 

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