Kaza, Gölbaşı ilçesi Mogan Park girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 CEV 34 plakalı kola yüklü kamyonun sürücüsü Hasan Ali Tuncel (56), 667. Caddeden kırmızı ışık ihlali yaparak Haymana kavşağına çıkan Ülkü S. kontrolündeki 06 BR 5072 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kamyon sürücüsü Tuncel’in tüm çabasına rağmen iki araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle dengesi bozulan kamyon devrilerek bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Ülke S. kontrolündeki otomobil ise yol kenarına savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası kamyon sürücüsü Hasan Ali Tuncel’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Ülke S. ise yaralı olarak Atatürk Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekipleri, kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar, kazanın meydana geldiği 667. Cadde ile Haymana kavşağının kesiştiği noktadan Haymana istikametine yolu trafiğe kapattı. Kazaya tanıklık eden vatandaş, kazanın bayan sürücünün kırmızı ışık ihlali yapmasından kaynaklandığını iddia etti.

Kaza sonucu, devrilen kamyonda bulunan kolalar yola savruldu. Olay yerine gelen başka bir kamyona yüklenen kolalar, kaza bölgesinden kaldırıldı. Devrilen kamyon ise vinç tarafından düzeltildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.