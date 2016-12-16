FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan biri subay 7 kişi ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca gözaltına alınan 10 subay ve astsubay adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 15 Temmuz gecesi Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığında oldukları tespit edilen 1 binbaşı ve 2’si emekli 4 astsubay ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca gözaltına alınan 10 subay ve astsubaydan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin örgütün çözülmesinde itirafçı oldukları gerekçesiyle 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Musa Erdoğan