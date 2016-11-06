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Ankara'da freni patlayan nakliye kamyonu devrildi

Ankara'da, freni patlayan ev eşyası yüklü nakliye kamyonu elektrik direğine çarparak devrildi.

Ankarada freni patlayan nakliye kamyonu devrildi

06 Kasım 2016 17:21
Ankara'da freni patlayan nakliye kamyonu devrildi - Tıkla İzle

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Kubilay Mahallesi 1677 Sokakta yokuş aşağı seyreden Cumali Aslan yönetimindeki ev eşyası yüklü 06 YA 9106 plakalı nakliye kamyonunun freni patladı. Kamyon şoförü Aslan, sokakta oyun oynayan çocuklara çarpmamak için direksiyonu kırınca kamyon elektrik direğine çarparak devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyonun ön dingilleri koparken, 06 EA 9089 plakalı özel otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti.
Öte yandan, şoför ve yanındaki yolcular kazadan yara almadan kurtuldu. Cumali Aslan’ın, sokakta oyun oynayan çocuklara çarpmamak için direksiyonu kırması olası bir faciayı önledi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Abdullah Sarıca


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