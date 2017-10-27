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Ankara'da gecekondu mahallesinde yangın paniği

Ankara’da geri dönüşüm işinde çalışan insanların kaldığı gecekondularda çıkan yangın itfaiye erlerini alarma geçirdi. Alevlerin arasında mahsur kalan yavru köpekler itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu telef olmaktan kurtarıldı.

Ankarada gecekondu mahallesinde yangın paniği

27 Ekim 2017 23:36

Yangın, saat 21.30 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yukarı Dikmen Mahallesi, 664/7. Sokak üzerinde atık kağıt geri dönüşümü işinde çalışan insanların kaldığı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki atık kağıtların tutuşması sonucu kısa sürede diğer gecekondulara da sirayet etti.

Kendi imkanlarıyla, yanan evlerinden çıkan vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 4 ayrı evde devam eden yangını söndürmek için kolları sıvayan itfaiye erleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Alevlerin arasında mahsur kalan köpek yavrularının seslerini duyan itfaiye erleri, hayvanları yangın yerinden çıkartarak telef olmaktan kurtardı. Yangının ardından evler kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: Başkent, çankaya, gecekondu, yangın

 

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