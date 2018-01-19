Ankara'da iş makinesi devrildi: 3 yaralı

Olay, gece saatlerinde Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atapark Mahallesi 1350. Sokak üzerinde seyreden iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Apartmana çarpmaktan santimetrelerle kurtulan iş makinesindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, kabin içinde sıkıştı.
Gürültüyle sarsılan bina sakinleri, apartmanın önünde yan yatmış greyderi gördü. Aracın yanına gelen vatandaşlar, yaralılara yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslara alarak ilk yardım müdahalesinde bulundu. Araç içinde sıkışan yaralı vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.