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Ankara’da iş yeri yangını

Ankara’da iki katlı bir lokantanın çatı katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın güçlükle söndürüldü.

Ankarada iş yeri yangını

20 Ekim 2016 07:37

Olay, saat 03.30 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yeşilkent Mahallesi, 555. Cadde üzerinde bulunan iki katlı bir lokantanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sardı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, yangına hızla müdahale etti. İtfaiye ekipleri, bir yandan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da binada mahsur kalanların olma ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Gerçekleştirilen söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından kullanılamaz hale gelen binada gerçekleştirilen arama çalışmalarının ardından iş yerinin boş olduğu tespit edildi. Bir ambulansın hazır bekletildiği olay yerinde şans eseri yaralanan olmadı.

Polis, olay hakkında inceleme başlattı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: ankara, iş yeri yangını


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