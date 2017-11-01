Ankara’da iş yeri yangını!

Ankara’da çok sayıda mobilya imalat atölyesinin bulunduğu Siteler’deki bir lokantada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ’da meydana geldi. Çok sayıda mobilya imalat atölyesi ve satış ofisinin bir arada bulunduğu Ankara Mobilyacılar Sitesi Yağız Sokak üzerinde bulunan bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkan içindeki ahşap tabure ve masaların tutuşmasıyla büyüyen yangın kısa sürede tüm dükkanı sardı.

Yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre sonra polis ve itfaiye ekipleri yangın yerine ulaştı. Hızla alevlere müdahalede bulunan itfaiye erleri yangını diğer iş yerlerine de sirayet etmeden kontrol altına aldı. Yangının dükkanın boş olduğu bir anda çıkması sayesinde can kaybı veya yaralanan olmazken, lokantada maddi hasar oluştu.

