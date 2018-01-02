Ankara'da kıraathanede silahlı çatışma: 1 ölü

Olay, gece saatlerinde Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen bir araçla Demirlibahçe Mahallesi Ağaçlı Sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen yüzleri kar maskeli şahıslar tarafından içeride bulunan vatandaşlara ateş açıldı. Kıraathaneden de ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmada, kurşunların hedefi olan Ayşe K., İshak T., Murat K., Fırat isimli şahıs ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Çatışma esnasında araçtan inen saldırgan yaya olarak, diğer şahıslar da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 15 el silah sesi duyan mahalle sakinleri, olayı polise bildirdi. Yaralıların bir kısmı vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Kısa süre sonra olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede arama çalışması başlatan polis ekipleri, ara sokakta saklanan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Şahıslar, daha sonra tedavi edilmek üzere ambulanslara Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürürken vuruldu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İshak T.’nin rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek için sokağa çıktığı anda çatışmanın ortasında kaldığı ve ensesine isabet eden kurşunun etkisiyle ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Olayın aydınlatılması için görgü şahitlerinin ifadelerine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.