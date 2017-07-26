Ankara'da kız arkadaşıyla dolaşan genci öldürüp kız arkadaşını kaçırdılar

Olay, gece saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kız arkadaşı ile birlikte babasına ait 06 AP 689 plakalı otomobille İmrahor Caddesi'nin kenarında bulunan boş araziye gelen bir kişi, burada silahlı kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Bir süre yaşanan arbedenin ardından saldırganlar, şahsı tabancayla ağır yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan şahsın otomobilini gasp eden saldırganlar, kadını da araca zorla bindirerek olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra saldırganların elinden kurtulan kadın, polis karakoluna sığınarak olayı anlattı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, kaçan otomobilin yakalanması için alarma geçti. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan